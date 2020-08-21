Петербург попал в лидеры городов, в которых чаще всего заказывают смартфоны

Жители Северной столицы активно интересуются гаджетами и совершают покупки в онлайн-сервисах для доставки.

Аналитики AliExpress составили рейтинг из пяти городов, в которых наиболее часто заказывают мобильные устройства.

В пятерку вошли: Москва, Санкт-Петербург, Казань, Краснодар и Пермь.

В основном, пользователей сервиса интересуют бюджетные смартфоны. Самым популярным для заказов стали устройства производителя Xiaomi. Самый дешевый телефон компании, который попал в топ-10 популярных летних заказов, оценивается в 6746 рублей. В тройке лидеров по производителям также оказались Huawei и Honor. Именно их предпочитают пользователи, которые ищут для покупки смартфоны в ценовой категории до 16 тысяч рублей.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что смартфоны смогут предупреждать хозяев, что они выпили слишком много алкоголя.