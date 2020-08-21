В медколледжи Петербурга в 2020 году подали 14 361 заявлений

Возможно, многим пандемия дала понять, насколько важная и ответственная профессия - быть врачом, помогать людям бороться за жизнь. Фото: pixabay.com

Возможно, многим пандемия дала понять, насколько важная и ответственная профессия - быть врачом, помогать людям бороться за жизнь. Фото: pixabay.com

В текущем году в медицинские колледжи Северной столицы подали заявки 14 361 абитуриент, что в два раза больше прошлогодних показателей, когда поступило 7 430 заявлений.

Наиболее популярными направлениями остаются сестринское и лечебное дело. Специалисты считают, что резкий всплеск абитуриентов в этом году обусловлен пандемией COVID-19, которая значительно повысила престиж специальностей, связанных с медициной.

Таким образом, 1 сентября учебу на первом курсе начнут свыше трех тысяч студентов. В комитете по здравоохранению подчеркивают, что в образовательных учреждениях проводится тщательная подготовка, которая позволит соблюдать все меры санитарной безопасности во время учебы.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала о правилах использования средств индивидуальной защиты в период падемии коронавирусной инфекции.