Житель Петербурга, разбирая строительный мусор, нашел ящик с патронами

Во Фрунзенском районе Северной столицы местные житель, разбирая помещения цехов от строительного мусора, нашел ящик с боеприпасами.
Добропорядочный гражданин отнес его в подразделение Росгвардии, сообщают в пресс-службе ведомства. Специалисты, исследовав находку, определили, что в жестяном ящике находится 270 патронов калибра 5,45 и один патрон калибра 7,62. Внешнее изучение показало, что боеприпасы пригодны для стрельбы.
Сознательный петербуржец объяснил, что узнал об освобождении от уголовной ответственности за незаконное хранение оружия и патронов, поэтому решил не скрывать информацию об опасной находке. От денежного вознаграждения он отказался. Изъятые боеприпасы переданы в УМВД России по Фрунзенскому району для последующего уничтожения.
Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге арестовали мужчину, которого подозревают в незаконном сбыте оружия из Америки.