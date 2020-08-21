Житель Петербурга, разбирая строительный мусор, нашел ящик с патронами

Согласно действующему законодательству, граждане, добровольно сдавшие незаконно хранящееся оружие, освобождаются от уголовной ответственности, а за сдачу незарегистрированного оружия, они имеют право на получение денежной компенсации в размере до 6 тысяч рублей за единицу. Фото: ГУ ФС ВНГ РФ по Санкт-Петербургу и Ленобласти

Согласно действующему законодательству, граждане, добровольно сдавшие незаконно хранящееся оружие, освобождаются от уголовной ответственности, а за сдачу незарегистрированного оружия, они имеют право на получение денежной компенсации в размере до 6 тысяч рублей за единицу. Фото: ГУ ФС ВНГ РФ по Санкт-Петербургу и Ленобласти

Во Фрунзенском районе Северной столицы местные житель, разбирая помещения цехов от строительного мусора, нашел ящик с боеприпасами.

Добропорядочный гражданин отнес его в подразделение Росгвардии, сообщают в пресс-службе ведомства. Специалисты, исследовав находку, определили, что в жестяном ящике находится 270 патронов калибра 5,45 и один патрон калибра 7,62. Внешнее изучение показало, что боеприпасы пригодны для стрельбы.

Сознательный петербуржец объяснил, что узнал об освобождении от уголовной ответственности за незаконное хранение оружия и патронов, поэтому решил не скрывать информацию об опасной находке. От денежного вознаграждения он отказался. Изъятые боеприпасы переданы в УМВД России по Фрунзенскому району для последующего уничтожения.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге арестовали мужчину, которого подозревают в незаконном сбыте оружия из Америки.