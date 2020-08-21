Навального смогут перевести на лечение в Германию

Врачи не стали препятствовать такому решению, так как нет серьезных рисков.

Специалисты, обсудившие состояние оппозиционера Алексея Навального, пришли к выводу, что его можно перевозить на лечение в Германию. Об этом рассказал замглавврача омской больницы скорой помощи № 1 Анатолий Калиниченко, пишет РИА Новости. В Омск для решения этого вопроса прибыли немецкие медики, которые заверили, что довезут Навального до Берлина в целости и сохранности – для этого есть все условия.

На данный момент состояние блогера стабилизировалось, поэтому пока он останется в России. Также врачи ждут все необходимые документы. Отмечается, что в ходе анализов биоматериалов Навального не было обнаружено признаков отравления.

«Сейчас мы считаем, что такая авиаперевозка возможна под ответственность родственников и немецких врачей-реаниматологов»,

— подчеркнул один из медиков.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что возможные причины госпитализации Навального назвали эксперты.