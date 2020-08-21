Навального транспортируют из Омска только утром из-за задержки рейса

Оппозиционера решили лечить в одной из немецких больниц, но возникли непредвиденные обстоятельства.

Транспортировку оппозиционного блогера Алексея Навального отложили до утра из-за задержек рейса. Из Омска его должны доставить в Берлин, где будет оказываться квалифицированная медицинская помощь. Состояние Навального оценивается как стабильное, сейчас он находится в коме. Немецкие врачи считают, что ничего не угрожает его здоровью, поэтому полет обязан пройти хорошо.

«По просьбе немецкой медицинской бригады вылет будет задержан до утра 22 августа. Это объясняется требованиями профсоюза авиаперевозчиков ФРГ, которые регламентируют условия работы летного состава»,

– сообщили в Ведомстве.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Навального смогут перевести на лечение в Германию. Врачи не стали препятствовать такому решению, так как нет серьезных рисков.