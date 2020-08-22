Разгадана тайна происхождения больших камней Стоунхенджа

Британские археологи выяснили, откуда взялись большие валуны, составляющие внешний круг Стоунхенджа — одного из самых загадочных древних памятников. Он расположен в британском графстве Уилтшир.

Стоит отметить, что тайна происхождения внутренних камней Стоунхенджа уже разгадана археологами — так называемые «голубые» валуны были перевезены с валлийских территорий Соединенного Королевства, что в 250 км от самого памятника.

Сейчас же специалисты провели исследование, в ходе которого выяснили, что валуны внешнего круга (сарсены) были доставлены на текущее место из леса Вествуд, который находится в 15 милях от Стоунхенджа. Теперь ученым предстоит выяснить, каким образом каменные глыбы, каждая из которых весит около 30 тонн, удалось доставить на такое расстояние.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что во время раскопок у Стоунхенджа найден древний памятник.