Калифорнию охватило пожарами: жителей призвали бежать из штата

Губернатор американского штата Калифорния Гэвин Ньюсом призвал местных жителей уезжать в другой штат из-за пожаров, которые охватили рекордные масштабы.

По словам Ньюсома, которые приводит Reuters, бригады пожарных боролись с очагами возгорания в течение недели, однако, несмотря на это, огонь продолжает разрушать дома. Сейчас ведомства ждут помощь от Австралии и Канады. Официальная статистика гласит, что жертвами рекордных по масштабам пожаров стали уже шесть американцев. С различными травмами госпитализированы 43 человека. От огня пострадали около полутысячи домов.

Губернатор заявил, что из-за серьезности ситуации и опасности происходящего власти призывают местных жителей эвакуироваться.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что, в России за сутки потушили 53 лесных пожара.