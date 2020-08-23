Петербуржцы сидят дома: пробки на дорогах — один балл

Петербуржцы сидят дома: пробки на дорогах &#8212; один балл
На дорогах Петербурга спокойно. Фото: сервис "Яндекс. Пробки".

В Северной столице утром в воскресенье, 23 августа, на дорогах практически нет транспорта.

Дожди и ухудшение погодных условий убедили некоторых жителей города остаться дома. Ситуация на дорогах более чем спокойная — пробки составляют 1 балл. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс. Пробки».

Если при просмотре карты и виднеется нечто красное, то это всего лишь значки ремонтных работ. Дорожные службы осуществляют замену покрытия или обустраивают пешеходные переходы в разных районах города. В Центре и окружающих его районах можно увидеть более 76 зон, где производится ремонт. Автомобилистам при организации маршрута не следует включать в него Москательный переулок, Набережную Адмиралтейского канала, Тележную улицу, съезд с Литейного на Воскресенскую набережную, Чичуринский переулок и другие ремонтируемые участки дорог, список которых можно найти на сайте ГАТИ.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что дорожные работы перекроют улицы в центре Петербурга в августе.

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Петербуржцы сидят дома: пробки на дорогах — один балл
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