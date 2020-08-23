Зеленский посоветовал властям Белоруссии провести новые выборы

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал события, которые происходят в республике Беларусь после итогов президентских выборов.

Во время интервью телеканалу Euronews, украинский лидер заявил, что успокоить протесты можно с помощью новых выборов, на которые необходимо позвать международных наблюдателей. Граждане вновь бы отдали свои голоса, а результаты показали, с каким лидером Белоруссия пойдет в будущее.

Зеленский отметил, что подобное решение поможет провести честное голосование, а также уладит волнения без кровопролитий.

Отметим, что Киев тоже сомневается в честности прошедших в республике выборов президента, на которых победу одержал Александр Лукашенко, и поддерживает в этом вопросе позицию Евросоюза.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Путин и Зеленский поговорили об внутриукраинском кризисе.