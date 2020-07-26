Путин и Зеленский поговорили об внутриукраинском кризисе

Путин и Зеленский поговорили об внутриукраинском кризисе
Путин поговорил с Зеленским. Фото: Pixabay

Главы государство созвонились по инициативе Киева.

Телефонный разговор президента России Владимира Путина и главы Украины Владимир Зеленский состоялся сегодня, 26 июля. Обо всем сообщает пресс-служба Кремля. Он прошел по инициативе Киева. Политики в первую очередь обсудили внутриукринский кризис и пришли к выводу, что нужно соблюдать Минские соглашения. Путин отметил, что местные выборы на территории Украины противоречат некоторым договоренностям.

«Кроме того, выражена серьёзная озабоченность в связи с недавними заявлениями высокопоставленных официальных лиц Украины о неприемлемости ряда положений комплекса мер и необходимости его пересмотра»,

— говорится в сообщении.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Кремле прокомментировали идею Зеленского изменить минские соглашения.

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