Путин и Зеленский поговорили об внутриукраинском кризисе

Главы государство созвонились по инициативе Киева.
Телефонный разговор президента России Владимира Путина и главы Украины Владимир Зеленский состоялся сегодня, 26 июля. Обо всем сообщает пресс-служба Кремля. Он прошел по инициативе Киева. Политики в первую очередь обсудили внутриукринский кризис и пришли к выводу, что нужно соблюдать Минские соглашения. Путин отметил, что местные выборы на территории Украины противоречат некоторым договоренностям.
«Кроме того, выражена серьёзная озабоченность в связи с недавними заявлениями высокопоставленных официальных лиц Украины о неприемлемости ряда положений комплекса мер и необходимости его пересмотра»,
— говорится в сообщении.
Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Кремле прокомментировали идею Зеленского изменить минские соглашения.