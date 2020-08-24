Петербург снова оказался на втором месте по среднесуточной заболеваемости коронавирусом

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией опубликовал данные, согласно которым за прошедшие сутки в Северной столице диагностировано 182 новых случая COVID-19. Выявляемость в течение нескольких суток превышает ранние значения, из-за чего Петербург оказался на втором месте по суточному приросту, обойдя Московскую область и уступая лишь Москве.

Отметим и тот факт, что по состоянию на понедельник, 24 августа, в городе отсутствуют новые смертельные случаи. Выздоровело 65 пациентов.

Что касается соседнего региона, где многие петербуржцы предпочитают пережидать пандемию — Ленинградской области, за сутки в ней выявлено 27 новых случаев инфицирования патогеном.

В России же за сутки диагностировано еще 4744 случаев COVID-19. Не справились с тяжелым развитием болезни и скончались еще 65 человек.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что миллионы петербуржцев провели пандемию в Ленобласти.