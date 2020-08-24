Петербург снова оказался на втором месте по среднесуточной заболеваемости коронавирусом

Петербург снова оказался на втором месте по среднесуточной заболеваемости коронавирусом
Коронавирус продолжает набирать обороты. Фото: Gazeta.SPb.ru / Николай Овсянников

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией опубликовал данные, согласно которым за прошедшие сутки в Северной столице диагностировано 182 новых случая COVID-19. Выявляемость в течение нескольких суток превышает ранние значения, из-за чего Петербург оказался на втором месте по суточному приросту, обойдя Московскую область и уступая лишь Москве.

Отметим и тот факт, что по состоянию на понедельник, 24 августа, в городе отсутствуют новые смертельные случаи. Выздоровело 65 пациентов.

Что касается соседнего региона, где многие петербуржцы предпочитают пережидать пандемию — Ленинградской области, за сутки в ней выявлено 27 новых случаев инфицирования патогеном.

В России же за сутки диагностировано еще 4744 случаев COVID-19. Не справились с тяжелым развитием болезни и скончались еще 65 человек.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что миллионы петербуржцев провели пандемию в Ленобласти.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
коронавирус новые случаи заражения среднесуточная заболеваемость


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Власти Германии не отрицают возможного отравления Навального
Политехнический университет получил патент на малогабаритный электромобиль
Ленобласть готовится к выборам губернатора
Жители Ленобласти смогут сами выбрать участок для голосования
Инициативы Петербуржцев рассмотрят в рамках проекта «Твой бюджет»
Россельхознадзор вернул в Нигерию 24,5 тонны арахиса, прибывшего в порт ...
Жителя Петербурга подозревают в надругательстве над 11-летней школьницей
В Петербурге возобновляются концерты на крыше