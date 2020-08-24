Полицейские задержали возможного хулигана, бросившего дымовую шашку на Невский проспект

К счастью, действия хулигана не спровоцировали несчастных случаев на дороге. Фото: pixabay.com

К счастью, действия хулигана не спровоцировали несчастных случаев на дороге. Фото: pixabay.com

Полицейские Петербурга задержали предполагаемого хулигана, который спровоцировал опасную ситуацию, вызвав задымление на участке Невского проспекта.

В субботу, 22 августа, около шести часов вечера на Невском проспекте неизвестный бросил рядом с остановкой общественного транспорта некий предмет, предположительного, дымовую шашку, которая спровоцировала задымление проезжей части проспекта густым черным дымом. Сам злоумышленник с места происшествия скрылся.

Находящиеся рядом сотрудники правоохранительных органов предприняли все необходимое для ликвидации задымления. По факту произошедшего возбудили уголовное дело. В понедельник, 24 августа, безработного 26-летнего петербуржца, живущего в Центральном районе, задержали по подозрению в совершении хулиганского поступка. Его отпустили под подписку о невыезде.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что болельщика на матче «Зенит» — ЦСКА оштрафовали за зажженный файер.