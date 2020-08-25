Во вторник петербуржцев ожидают дождь, гроза и +21

Жителей Северной столицы сегодня ожидает облачная с прояснениями погода, ночью и днем пройдет кратковременный дождь, местами гроза.

Во вторник, 25 августа, в ночное время столбик термометра остановится на отметке от +13 до +15 градусов, днем температура воздуха поднимется до 19-21 градуса тепла.

Как сообщили в Главном управлении МЧС РФ по городу со ссылкой на ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», ветер в городе будет юго-западным со скоростью от 5 до 10 метров в секунду.

Атмосферное давление будет мало меняться. Неблагоприятные и опасные метеорологические явления не прогнозируются.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Пулково второй день подряд нет отмененных рейсов. Самолеты вылетят согласно данным, представленным на официальном сайте петербургского аэропорта.