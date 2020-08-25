В Петербурге возведут здание новой клиники для онкобольных

Благодаря появлению нового медицинского учреждения в Северной столице, онкологические больные смогут более оперативнее получать необходимую помощь.

Речь идет о строительстве поликлиники для приема амбулаторных больных. Здание намерены возвести для ГБУЗ «Санкт-Петербургский клинический научно-практический центр специализированных видов медицинской помощи (онкологической)» в поселке Песочный. Данное учреждение является основным по оказанию помощи пациентам с онкологией и активно нуждается в дополнительных мощностях для более продуктивной деятельности.

Информация о конкурсе для выбора подрядной организации появилась на сайте государственных закупок. Согласно условиям, необходимо возвести пятиэтажное здание с дополнительным шестым техническим этажом к 2022 году. На строительство правительство Северной столицы намерено выделить 1,343 млрд рублей.

Ожидается, что в новом учреждении появятся хирургические отделения трансплантации костного мозга, опухолей головы и шеи и различных видов онкологий, а также отделения для переливания крови и лучевой диагностики.

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