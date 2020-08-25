«Властелин колец» в конном клубе: в Токсово представили спектакль по мотивам известного произведения

Участниками спектакля в конном клуба в Токсово стали не только люди, но и кони и мотоциклы.

В постановке по культовому роману Джона Толкина поучаствовали как и работники клуба, так и волонтеры и воспитанники местного лагеря. Все они ненадолго стали эльфами и волшебными существами.

При конном клубе работает детский лагерь. Воспитанники из многодетных и приемных семей благодаря помощи правительства Ленобласти бесплатно занимаются с лошадьми. Последний грант в размере 400 тысяч рублей клуб получил в мае, но из-за эпидемии COVID-19 лагерь начал свою работу только в июле. Об этом сообщает «ЛенТВ24».

Режим самоизоляции негативно отразился на работе учреждения. В отсутствии посетителей, животные остались без денег на корм. С сеном помогала местная администрация, а неравнодушные любители животных заранее приобретали сертификаты на прогулки.

Спектакль ожидалось провести еще до пандемии, но поставить его удалось лишь сейчас. В течение 1,5 часов зрителей развлекали орки, хоббиты и эльфы, катающиеся на лошадях и мотоциклах под музыку.

Таким образом, спектакль стал некой благодарностью для тех, кто не бросил животных в сложные времена.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Орландо Блум рассказал о сериале «Властелин колец».