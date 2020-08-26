Зеленский заявил, что готов к переговорам с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что готов к открытому диалогу с президентом России Владимиром Путиным.

Украинский лидер рассказал, что не испытывает страха перед общением с Путиным, и наоборот считает важным организовать переговоры. Это необходимо для организации мирного урегулирования ситуации на Донбассе. Об этом сообщает телеканал Euronews.

В последний раз Путин и Зеленский обсудили вопросы о прекращении огня перед перемирием сторон-участников конфликта. Президент Украины подчеркнул, что переговоры оказались продуктивными, но этого не хватает для разрешения ситуации.

Вести дальнейший диалог нужно, чтобы прекратить войну. Без общения между странами нормально урегулировать ситуацию попросту невозможно, считает Зеленский. Поэтому, при любой возможности, несмотря на возможную реакцию некоторых людей и регионов, разговор должен состояться вновь.

Напомним, последний раз Путин и Зеленский общались 26 июля 2020 года.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Зеленский посоветовал властям Белоруссии провести новые выборы.