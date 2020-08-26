Петербуржцы «отмечают» пятую годовщину гибели Мефистофеля

Ровно пять лет назад с фасада доходного дома А.Л. Лишневского в Петроградском районе Петербурга сбили барельеф Мефистофеля.

«Сегодня все неравнодушные к трагедии, которая произошла с домом 24 на Лахтинской улице, получают уведомления», — отметила одна петербурженка в сообществе «Петроградская диаспора» на Facebook.

В своем посте она вспомнила все злоключения, связанные с лепной композицией, и отметила, что с 2015 года в отношении Мефистофеля так ничего и не поменялось.

Напомним, Gazeta.SPb.ru выяснила, когда барельеф может вернуться на свое законное место. По данным комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП) и Фонда капитального ремонта (ФКР), это произойдет при капитальном ремонте фасада здания на Лахинской, 24 в раках Региональной программы, намеченной на 2021 — 2023 гг. Тем временем «останки» Мефистофеля все еще хранятся в органах предварительного расследования в качестве вещественного доказательства по уголовному делу.

Хроника событий

Фигуру демона с фасада здания-памятника на Лахтинской улице сбили 24 августа 2015 года. Акт вандализма последовал за установкой креста на строящейся напротив церкви.

Позже в СМИ поступило письмо от организации «Казаки Петербурга», взявшей на себя ответственность за уничтожение Мефистофеля. После этого атаман Cанкт-Петербургского городского казачьего общества «Ирбис» Андрей Поляков заявил, что вышеупомянутой организации не существует, но пообещал, что провокаторы будут найдены и наказаны. По факту произошедшего правоохранительными органами было возбуждено уголовное дело по статье «Уничтожение или повреждение объектов культурного наследия». Через два дня полиция обнаружила мешки с мусором, в которых находились «останки» Мефистофеля. Еще спустя сутки СМИ опубликовали письмо, в котором некий промышленный альпинист-аноним рассказал, что сбить барельеф с дома на Лахтинской ему приказал директор ГМП «Исаакиевский собор». 1 сентября молодой человек был задержан, но имя заказчика он назвать отказался.

Для справки

Барельеф Мефистофеля с раскинутыми крыльями украшал тимпан фронтона доходного дома на Лахтинской улице, 24, выполненного стиле модерн и построенного в 1910-1911 годах архитектором Александром Лишневским.