Ученые рассказали, что витамин С способствует сохранению мышечной массы в старости

Многие профессиональные спортсмены отмечают, что с возрастом объем мышц становится значительно меньше. Ученые нашли способ замедлить этот процесс.

Оказалось, помочь с сохранением мышц способен обычный витамин С. К такому выводу пришли специалисты Университета Восточной Англии. Ежегодно после достижения 50 лет люди теряют до 1% мышечного объема, а это неизбежно грозит хронической слабостью, диабетом 2 типа, инвалидностью, общим снижением качества жизни и даже смертью.

Исследователи решили провести эксперимент, в котором участвовало 13 тысяч человек в возрасте от 42 до 82 лет. Выяснилось, что те из них, кто не пропускал прием витамина С, значительно улучшили массу скелетных мышц. Для потребления дневной нормы этого витамина необходимо включить в свой рацион капусту, сладкий перец, помидоры, яблоки, цитрусовые и лесные ягоды.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что американские ученые создали микророботов, способных доставлять лекарства внутри организма.