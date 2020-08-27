Ураган «Лаура» обрушился на штаты Луизиана и Техас

Жители юга Соединенных Штатов переживают очередной сильнейший ураган «Лаура», который уже оставил без электричества более полумиллиона человек.

Как сообщает портал Poweroutage.com, хуже всего пришлось жителям штата Луизиана. Там без света остались более 420 тысяч домов. Сейчас там готовятся к борьбе с наводнениями.

Тропический шторм, набравший ураганную силу, нагрянул на континентальную часть Штатов в четверг, 27 августа. Ранее мощность урагана «Лаура» достиг четвертой категории по пятибалльной шкале. Отмечается, что скорость ветра при урагане достигала 240 км/ч. После того, как стихия прошлась по территории Луизианы, ураган ослаб до второй категории.

До того, как добраться до США, шторм прошелся по Гаити. Его жертвами стали 20 местных жителей, в том числе 10-летняя девочка, младенец и восьмилетний мальчик. Еще пятеро числятся пропавшими без вести, сообщает издание Nouvellist.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в США полицейские застрелили темнокожего мужчину во время задержания.