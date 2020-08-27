Предпроектную документацию по новому участку фиолетовой ветки метро в Петербурге сделают за 40 млн рублей

Власти Северной столицы объявили конкурс на разработку предпроектной документации по строительству нового участка фиолетовой ветки петербургской подземки.

Об этом в четверг, 27 августа, информирует пресс-служба городского комитета по развитию транспортной инфраструктуры. Подрядчик, которому достанется контракт, должен подготовить документы на работы по строительству продолжения подземки от станции «Шуваловский проспект» до «Коломяжской», а также до одноименного электродепо.

Стартовая стоимость госконтракта оценивается в 39,99 миллионов рублей. По условиям конкурса, исполнитель обязан предоставить данные по расположению тоннелей, вестибюлей, станций, а также определить инженерно-технические ограничения, которые необходимо учитывать при строительстве.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что петербургскую подземку назвали худшей в России.