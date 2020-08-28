В Петербурге в пятницу стартует «Фестиваль цветов»

Традиционное флористическое мероприятие пройдет в Северной столице, несмотря на эпидемию коронавируса. Посвящено оно в этом году будет медицинским работникам, стоящим на передовой по борьбе с коварным патогеном.

Сегодня, 28 августа, на площади Островского начнется трехдневный Фестиваль цветов. В пятницу в красочном поединке столкнутся флористы из разных стран, чтобы выяснить, чья композиция окажется лучшей.

В субботу, 29 августа, по Невскому проспекту пройдет парад цветов, а по его завершению, в рамках концерта «Бал цветов», состоится выступления оперных артистов совместно с симфоническим оркестром. Послушать красивые композиции удастся с помощью просмотра трансляции в прямом эфире. Об этом стало известно из официальной группы мероприятия в социальной сети «Вконтакте».

Помимо этого, 29 и 30 августа в Петропавловской крепости состоится выставка цветочных арт-объектов. Отмечается, что она будет организована с помощью технологий. Посетители смогут с помощью специального приложения на смартфонах «оживлять» представленные композиции просто наводя на них камеру.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что «Фестиваль цветов» на неделю ограничит движение в центре Петербурга.