В Петербурге разыскивают 17-летнюю студентку техникума

ГСУ СК России по Санкт-Петербургу обращается с просьбой к жителям и гостям города, располагающим информацией о местонахождении Костиной С.С. позвонить по телефону 451-44-81, 570-66-71, 573-18-90 или по номеру «02». Фото: spb.sledcom.ru

ГСУ СК России по Санкт-Петербургу обращается с просьбой к жителям и гостям города, располагающим информацией о местонахождении Костиной С.С. позвонить по телефону 451-44-81, 570-66-71, 573-18-90 или по номеру «02». Фото: spb.sledcom.ru

Следственный отдел по Пушкинскому району Главного Следственного управления Следкома РФ по Петербургу расследует безвестное исчезновение 17-летней Костиной Софии Станиславовны.

Последний раз девушку, студентку техникума, видели 28 июня 2020 года возле дома №7 по шоссе Подбельского в городе Пушкин. В течение двух месяцев её местонахождение остается неизвестным. Сотрудники правоохранительных органов подозревают, что петербурженку убили.

На вид Софии 16-17 лет, рост около 160-165 см, телосложение худощавое, карие глаза, густые темные волосы, стрижка каре, длинная чёлка, может носить очки для зрения. При себе у нее был рюкзак черного цвета, наушники черного цвета, очки для зрения с дужками в «клетку».

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Пушкине задержали посетителя банка, находящегося в розыске.