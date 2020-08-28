В Петербурге разыскивают 17-летнюю студентку техникума

Следственный отдел по Пушкинскому району Главного Следственного управления Следкома РФ по Петербургу расследует безвестное исчезновение 17-летней Костиной Софии Станиславовны.
Последний раз девушку, студентку техникума, видели 28 июня 2020 года возле дома №7 по шоссе Подбельского в городе Пушкин. В течение двух месяцев её местонахождение остается неизвестным. Сотрудники правоохранительных органов подозревают, что петербурженку убили.
На вид Софии 16-17 лет, рост около 160-165 см, телосложение худощавое, карие глаза, густые темные волосы, стрижка каре, длинная чёлка, может носить очки для зрения. При себе у нее был рюкзак черного цвета, наушники черного цвета, очки для зрения с дужками в «клетку».
Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Пушкине задержали посетителя банка, находящегося в розыске.