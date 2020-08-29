В Васкелово спасатели за час потушили частный дом и хозпостройку

Во Всеволожском районе Ленобласти спасатели тушили частный дом и хозпостройку. Сооружения вспыхнули среди ночи.

Возгорание произошло в субботу, 29 августа, в деревне Васкелово. Сигнал о ЧП поступил дежурному части в 3 часа ночи. На место происшествия незамедлительно были направлены восемь сотрудников на двух спецмашинах.

Как сообщили в Главном управлении МЧС РФ по области, постройки горели на площади 90 «квадратов». В 4:12 огонь был ликвидирован.

Обошлось без пострадавших.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Реполке спасатели больше двух часов тушил полыхающие постройки.