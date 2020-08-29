В Васкелово спасатели за час потушили частный дом и хозпостройку

В Васкелово спасатели за час потушили частный дом и хозпостройку
Спасатели оперативно прибыли к месту ЧП. Фото: pixabay

Во Всеволожском районе Ленобласти спасатели тушили частный дом и хозпостройку. Сооружения вспыхнули среди ночи.

Возгорание произошло в субботу, 29 августа, в деревне Васкелово. Сигнал о ЧП поступил дежурному части в 3 часа ночи. На место происшествия незамедлительно были направлены восемь сотрудников на двух спецмашинах.

Как сообщили в Главном управлении МЧС РФ по области, постройки горели на площади 90 «квадратов». В 4:12 огонь был ликвидирован.

Обошлось без пострадавших.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Реполке спасатели больше двух часов тушил полыхающие постройки.

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ГУ МЧС России по Ленобласти пожар происшествия


 

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В Васкелово спасатели за час потушили частный дом и хозпостройку
В Реполке спасатели больше двух часов тушил полыхающие постройки
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