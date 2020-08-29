В Мурино задержали безработного жителя, забившего жену до смерти

В Мурино задержали безработного жителя, забившего жену до смерти
Полицейские задержали мужчину. Фото: Baltphoto/ Andrej Pronin

Во Всеволожском районе Ленобласти госпитализировали женщину с черепно-мозговой травмой. Она умерла в больнице через несколько дней. Подозреваемым в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью оказался ее муж.

В понедельник, 24 августа, из квартиры дома на Петровском бульваре в Мурино госпитализировали 44-летнюю женщину, она находилась в тяжелом состоянии. Спустя три дня она скончалась.

Как сообщили в Главном управлении МВД РФ по Петербургу и области, 28 августа полицейские задержали ее мужа. На 36-летнего мужчину завели уголовное дело.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Приозерске задержали мужчину, укравшего у жительницы телефон за пять тысяч.

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госпитализация ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти происшествия


 

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