Умер народный артист СССР Владимир Андреев

Умер народный артист СССР Владимир Андреев
Владимир Андреев. Фото: gitis.net

Заведующий кафедрой мастерства актера ГИТИСа Владимир Алексеевич Андреев ушел из жизни в возрасте 90 лет.

Печальные новости в субботу, 29 августа, появились на официальном сайте ГИТИСа. В своем послании представители института театрального искусства отмечают, что не стало их «любимого Мастера».

Отметим, что Андреев, помимо народного артиста СССР и одного и руководителей ГИТИСа, являлся президентом Московского драматического театра имени Ермоловой.

Прощание с выдающимся деятелем культуры состоится в среду, 2 сентября. Причины смерти не сообщаются.

Владимир Андреев появился на свет 27 августа 1930 года в Москве. Несколько дней назад он отметил свой 90-летний юбилей. Актерская карьера Андреева началась в середине 1950-х годов. Зрителям он может быть знаком по таким картинам как «Верный друзья», «Сувенир для прокурора» и «Аттестат зрелости».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что петербургский ведущий и режиссер Борис Гершт умер в 83 года.

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