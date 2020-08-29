Специалисты ликвидировали последствия обрушения грунта у Гореловского путепровода

Обрушение обсыпки моста за пределами Гореловского путепровода произошло в пятницу, 28 августа.

Подрядчик ООО «СК «Орион плюс» устранил последствия вымывания песка старой насыпи из-за которого оказался перекрыт проезд в СНТ «Содружество». Рабочие освободили дорогу для движения транспорта и укрепили дорожное основание мешками с песком. С мостом все тоже в полном порядке — движение производится без внештатных ситуации. Обрушения асфальта или дороги не выявлено.

Также, уже в скором будущем подрядчик проведен дополнительные работы, согласно указаниям «Дирекции транспортного строительства». В рамках своих обязательств, рабочие изучат близлежащую территорию на предмет возможных рисков повторения подобных ситуаций, а также восстановят грунт и укрепят насыпь из песка. Об этом сообщает пресс-служба комитета по развитию транспортной инфраструктуры города.

Отмечается, что обрушение обсыпки произошло из-за сильных дождей. В 2021 году в КРТИ изучат вопрос и составят проект ремонтных работ, которые позднее проведут на аварийном участке.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Гореловский путепровод может обрушиться из-за размыва.