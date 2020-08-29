Температура в Ленобласти в ночь на воскресенье опустится до +8

Лето еще не закончилось, а осень с похолоданием и дождями уже во всю хочет вступить в свои права в Ленинградской области.

В воскресенье, 30 августа, в 47 регионе установится облачная погода с редкими прояснениями. Ночью, утром и днем будут идти дожди. В некоторых районах ожидаются ливни. В течение дня подует умеренный ветер юго-восточного и южного направлений. Столбик термометра ночью опустится до +8, поэтому жителям местных домов, чтобы согреться, придется закинуть дров в печь. Днем температура воздуха установится в пределах от +15 до +20 градусов тепла. Атмосферное давление ночью немного понизиться, а днем практически не поменяет своих значений. Об этом сообщает ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Ленобласти предлагают посмотреть на утраченные объекты парка Монрепо.