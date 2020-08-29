Врач рассказал, как продлить жизнь

Он считает, что в первую очередь важны физические нагрузки – без них долголетия не будет.

Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал, как продлить жизнь, в эфире телеканала «Россия 1». Он заявил, что в первую очередь нужно проявлять физическую активность, а также следить за своим питанием. Не мало важно, на каком уровне находится медицина и как часто человек обращается к врачу.

Мясников предложил россиянам отказаться от лифтов и ходить по лестнице пешком, а также не покупать продукты впрок, чтобы выбираться за ними каждый день.

«При частых походах в магазин вам не придется съедать большие объемы пищи, боясь, что покупки, с таким трудом донесенные до дома, испортятся»,

— пояснил специалист.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что врач назвал три переломных момента в старении организма.