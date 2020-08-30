Оппозиция Черногории заявила о «падении режима»

В Черногории оппозиция объявила о «падении 30-летнего режима» после того, как были оглашены предварительные результаты парламентских выборов.

Об этом лидер оппозиционной коалиции Здравко Кривокапич заявил в эфире национального телевидения. Как сообщил ТАСС, он также выразил благодарность гражданам страны за поддержку.

Кривокапич отметил, что оппозиционные блоки намерены создать коалицию и отправить в отставку бессменного президента Мило Джукановича.

По данным НПО «Центр мониторинга и исследований», коалиция вместе с другой оппозицией совместно набирают 50,3 процента голосов. При этом за правящую Демократическую партию социалистов голоса отдали 33 процента избирателей.

Всего за 81 место в парламенте боролись одиннадцать партий и коалиций.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что россиянам разрешили отправиться в Черногорию с 7 августа. В страну также смогут попасть граждане Азербайджана, Белоруссии, Канады, Украины и Зимбабве.