Россиянам разрешили отправиться в Черногорию с 7 августа

Власти Черногории с пятницы, 7 августа, открыли границу для жителей России и еще пяти стран.

Как сообщает ТАСС, ссылаясь на черногорское правительство, с 7 августа в страну смогут попасть граждане Азербайджана, Белоруссии, Канады, России, Украины и Зимбабве. Отмечается, что путешественники из указанных стран смогут свободно попасть в Черногорию без каких-либо условий из-за коронавирусной пандемии.

Напомним, что Россия приостановила перелеты во все страны мира с 27 марта. Причиной стала вспышка коронавируса. С 1 августа возобновилось авиасообщение с Танзанией, Великобританией, Турцией и Австрией. В случае с последней страной россиянам придется предъявить по прилету справку об отрицательном тесте на коронавирус и пройти 10-дневный карантин. С 7 августа россияне смогут поехать на поезде в Абхазию. А с 15 августа планируется возобновить авиасообщение со Швейцарией, но только для тех, у кого есть вид на жительство в этой стране.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что россияне смогут поехать на отдых в Абхазию с 7 августа.