Врач объяснила, стоит ли опасаться ночных судорог

Врач объяснила, стоит ли опасаться ночных судорог
Переживать стоит из-за синдрома беспокойных ног во сне. Фото: pixabay

Несколько суток подряд за ночь может быть симптомом неврологического заболевания. Об этом рассказала глава сомнологической службы «Унисон», невролог-сомнолог Елена Царева.

Как сообщает радио Sputnik, у многих людей в процессе засыпания бывают непроизвольные вздрагивания мышц, что является нормальным явлением и называется миоклонией. По словам врача, это не надо лечить, а парочка судорог совершенно не влияет на здоровье.

При этом сомнолог призвала не путать такие вздрагивания с синдромом беспокойных ног, когда конечности напрягаются, что вызывает нестерпимое желание двигать ими. Это может произойти из-за неправильного питания и большого количества кофеина.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что ученые выяснили, являются ли сны продолжением реальности. Специалисты заявили, что новый подход к анализу сновидений упростит оценку важных аспектов снов.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
врач общество сомнолог сон


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
На обеспечение безопасности в школах и вузах Смольный выделил 6 млрд рублей
Утренние пробки в Петербурге оценивают на 4 балла
Жителей Петербурга ждут прохлада и дожди в последний день лета
Сильные ливни испортят погоду в Ленобласти 31 августа
Дети получили травмы в ДТП в Тихвинском районе
Врач объяснила, стоит ли опасаться ночных судорог
Ушла из жизни актриса из «Терминатора 2»
Экономист рассказал, упадет ли рубль осенью