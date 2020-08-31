Врач объяснила, стоит ли опасаться ночных судорог

Несколько суток подряд за ночь может быть симптомом неврологического заболевания. Об этом рассказала глава сомнологической службы «Унисон», невролог-сомнолог Елена Царева.

Как сообщает радио Sputnik, у многих людей в процессе засыпания бывают непроизвольные вздрагивания мышц, что является нормальным явлением и называется миоклонией. По словам врача, это не надо лечить, а парочка судорог совершенно не влияет на здоровье.

При этом сомнолог призвала не путать такие вздрагивания с синдромом беспокойных ног, когда конечности напрягаются, что вызывает нестерпимое желание двигать ими. Это может произойти из-за неправильного питания и большого количества кофеина.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что ученые выяснили, являются ли сны продолжением реальности. Специалисты заявили, что новый подход к анализу сновидений упростит оценку важных аспектов снов.