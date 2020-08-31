Тихановская отреагировала на готовность России отправить в Белоруссию своих силовиков

Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская от лица оппозиции выразила обеспокоенность решением президента России Владимира Путина.

Напомним, ранее в интервью телеканалу «Россия 1» Путин сказал, что по просьбе президента Белоруссии Александра Лукашенко подготовил кадры среди правоохранителей для отправки в республику в случае необходимости. При этом, глава РФ заверил, что сформированный резерв не будет задействован до тех пор, пока ситуация в Белоруссии не станет чрезвычайно опасной.

Тихановская в свою очередь сообщила, что отправление российского ОМОНа в республику нарушит ее суверенитет. Оппозиция просит все страны уважать независимость Белоруссии. Вмешательство со стороны России может иметь тяжелые последствия для взаимоотношений между странами. Об этом сообщают РИА-новости.

Напомним, протестные акции начались в Белоруссии 9 августа, когда стало известно, что Лукашенко вновь победил на выборах президента. Граждане страны оказались не согласны с результатами голосования и вышли на улицы с мирными митингами.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Тихановская заявила о продолжении протестов в Белоруссии.