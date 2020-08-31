В поселке Лужки огонь охватил 64 «квадрата» частного дома

В поселке Лужки огонь охватил 64 &#171;квадрата&#187; частного дома
Спасатели оперативно прибыли к месту ЧП. Фото: pixabay

В Выборгском районе Ленобласти произошел пожар в частном доме. Огонь охватил 64 квадратных метра постройки.

Возгорание случилось вечером понедельника, 31 августа, на улице Полевая в поселке Лужки. Сигнал о ЧП поступил сотрудникам пожарно-спасательной части в 21:58. К месту происшествия незамедлительно выехали восемь сотрудников на спецмашинах.

Как сообщили в Главном управлении МЧС РФ по области, огнеборцы справились с пламенем менее чем за полтора часа. К 23:17 пожар ликвидировали.

Информация о пострадавших не поступала.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге после ликвидации пожара в квартире нашли изголодавшихся детей.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
ГУ МЧС России по Ленобласти пожар происшествия


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В поселке Лужки огонь охватил 64 «квадрата» частного дома
Первый день осени в Петербурге будет дождливым и прохладным
Решетова развеяла слухи о расставании с Тимати
В Москве за сутки скончались 11 пациентов с коронавирусом
На Обводном канале произошло лобовое ДТП, госпитализировали двух человек
Путин увеличил зарплату чиновникам, генпрокурору и представителю СК
Женские команды «Зенита» и «Краснодара» завершили игру ничьей
На Пироговской набережной легковушка столкнулась с «Яндекс.Такси»