В поселке Лужки огонь охватил 64 «квадрата» частного дома

В Выборгском районе Ленобласти произошел пожар в частном доме. Огонь охватил 64 квадратных метра постройки.

Возгорание случилось вечером понедельника, 31 августа, на улице Полевая в поселке Лужки. Сигнал о ЧП поступил сотрудникам пожарно-спасательной части в 21:58. К месту происшествия незамедлительно выехали восемь сотрудников на спецмашинах.

Как сообщили в Главном управлении МЧС РФ по области, огнеборцы справились с пламенем менее чем за полтора часа. К 23:17 пожар ликвидировали.

Информация о пострадавших не поступала.

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