ВОЗ назвала образцовой мягкую борьбу с коронавирусом в Швеции

ВОЗ назвала образцовой мягкую борьбу с коронавирусом в Швеции
Шведский метод борьбы с коронавирусом назвали образцовым. Фото: pixabay.com

Стратегия Швеции, которая предполагает мягкие ограничения для борьбы с коронавирусом, может стать образцовой. Об этом заявил спецпосланник Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) доктор Дэвид Набарро.

Такое мнение он высказал в интервью радиостанции Magic. Он пояснил, что власти Швеции положились на сознательность населения – жесткие меры не вводились. Набарро добавил: такой стратегии в будущем стоит придерживаться и другим государствам.

Отметим, что власти Швеции ограничились призывом держать социальную дистанцию и по возможности перейти на удаленную работу. Были отменены все массовые мероприятия, но учреждения и компании остались открытыми.

Ранее gazeta.spb.ru писала о том, что ВОЗ поддержала открытие стран после карантина, который был введен из-за коронавируса. При этом в организации подчеркнули важность соблюдения мер предосторожности.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
ВОЗ коронавирус пандемия швеция


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Суд не изменил арест депутата Коваля — следователи уверены, что он ...
ВОЗ назвала образцовой мягкую борьбу с коронавирусом в Швеции
Стало известно, как вырастут цены в России в сентябре
Фанаты обвинили вокалистку Little Big в разводе Ильи Прусикина
В Минобороны объяснили провел Су-27 над Балтийским морем
Закон о внесудебном банкротстве частных лиц в России вступил в силу
Легковушка улетела в отбойник на КАД, других не задело чудом
«Иридато групп» поселит свои шоу-румы в Доме мод на Петроградке