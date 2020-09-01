ВОЗ назвала образцовой мягкую борьбу с коронавирусом в Швеции

Стратегия Швеции, которая предполагает мягкие ограничения для борьбы с коронавирусом, может стать образцовой. Об этом заявил спецпосланник Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) доктор Дэвид Набарро.

Такое мнение он высказал в интервью радиостанции Magic. Он пояснил, что власти Швеции положились на сознательность населения – жесткие меры не вводились. Набарро добавил: такой стратегии в будущем стоит придерживаться и другим государствам.

Отметим, что власти Швеции ограничились призывом держать социальную дистанцию и по возможности перейти на удаленную работу. Были отменены все массовые мероприятия, но учреждения и компании остались открытыми.

Ранее gazeta.spb.ru писала о том, что ВОЗ поддержала открытие стран после карантина, который был введен из-за коронавируса. При этом в организации подчеркнули важность соблюдения мер предосторожности.