Петербург занял второе место по числу новых случаев COVID-19 в России

В России за последние сутки выявили более 4,7 тыс. новых случаев заражения коронавирусом. Петербург в статистике по приросту заболеваемости занял второе место.

Согласно данным оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса на вторник, 1 сентября, в Петербурге с начала пандемии выявили 36 852 заболевших. При этом за последние сутки вирус подтвердили у 185 человек.

Отметим, что в России общее число заболевших перевалило За миллион.

Ранее gazeta.spb.ru писала о результат второго этапа исследования, в рамках которого выяснялось, сколько жителей Петербурга переболело COVID-19. Оказалось, что от инфекции пострадало не более 13% населения Северной столицы. Специалисты при этом отмечали, что большинство переболевших имеет антитела, которые защитят организм от повторного инфицирования.