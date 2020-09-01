Белорусская оппозиция создает политическую партию «Вместе»

Белорусская оппозиция создает политическую партию &#171;Вместе&#187;
Член президиума Координационного совета оппозиции Белоруссии Мария Колесникова. Фото: instagram/@kalesnikava

Член президиума Координационного совета оппозиции Белоруссии Мария Колесникова сообщила о создании новой партии «Вместе». Она объявила об этом в видеообращении.

Колесникова заявила, что сейчас готовятся необходимые документы и в скором времени они будут поданы на регистрацию. Колесникова добавила, что она и члены штаба Виктора Бабарико объединятся и будут «еще сильнее.

Она отметила, что в республики формируется новое, сознательное и ответственное общество. По словам члена президиума, оппозиция принимает все новые вызовы, на которые необходимо немедленно реагировать.

Колесникова заметила, что сейчас в РБ происходит серьезный политический и социально-экономический кризис, при этом все знают способы выхода из него. Она добавила, что сотни и тысячи граждан Белоруссии готовы взять на себя ответственность за создание новой республики.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Тихановская отреагировала на готовность России отправить в Белоруссию своих силовиков.

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