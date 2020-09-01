Самые известные и любимые книги, которые написал Владислав Крапивин

Во вторник, 1 сентября, стало известно о смерти уральского писателя Владислава Крапивина. Литературой он профессионально занимался более пятидесяти лет. Gazeta.spb.ru решила вспомнить его произведения, которые больше всех полюбились читателям.

За все время работы Крапивин издал десятки произведений – рассказов, романов и повестей. Сам писатель отмечал, что потерял счет своим работам. Так, в 2013-2017 гг. в свет вышло 50-томное собрание сочинений Владислава Крапивина.

Из произведений писателя родился образ «крапивинского мальчика», которому присущи отвага, обостренное чувство справедливости, романтичность.

Наиболее ярко он проявляется в произведениях 1960-1980-х годов. Среди них – «Оруженосец Кашка», «Мальчик со шпагой», «Журавленок и молнии». Последняя повествует о мальчике Журке, который переезжает в райцентр, где находит друга.

Читатели также выделяют такие произведения как «Голубятня на желтой поляне», «Тень Каравеллы», «Гуси-гуси, га-га-га», главный герой которого получает повестку на казнь.

Одной из последних работ литератора стал роман «Переулок Капитана Лухманова», который вышел в 2013-м году.

Как писала gazeta.spb.ru, о смерти писателя 1 сентября сообщили в региональном министерстве здравоохранения. Он находился в реанимации Свердловской областной больнице.

В середине июля сообщалось о том, что литератор госпитализирован с подозрением на инсульт и коронавирус. Они были исключены после того, как врачи получили результаты анализов. Крапивина выписали из больницы в августе, но ходить самостоятельно он не мог, а вскоре вновь был госпитализирован. Причина его смерти не называлась, известно, что писатель страдал от пневмонии.