Число заболевших COVID-19 в России перевалило за миллион

В России общее число заболевших новой коронавирусной инфекцией превысило миллион человек.

Такие данные утром во вторник, 1 сентября, опубликовал оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса.

Уточняется, что с начала пандемии коронавирусом в России заболели 1 миллион 48 человек. Прирост за сутки составил 4 729 человек. При этом более 815 тысяч смогли выздороветь. Еще более 167 тысяч пациентов болеют в настоящее время. Скончались 17 299 человек.

Ранее gazeta.spb.ru писала о том, что Санкт-Петербург оказался на втором месте по приросту заболеваемости коронавирусом в стране. Так, в Северной столице России за сутки выявили 185 новых заболевших. На первом месте – уже традиционно Москва, где подтвердили еще 641 новый случай. Третье место занимает Московская область с 156 заболевшими.