В Бугульме застрелили известного предпринимателя, убившего грабителей 2 года назад

Во вторник, 1 сентября, стало известно об обнаружении тела 43-летнего предпринимателя с огнестрельным ранением головы. Прибывшие на место происшествия правоохранители выяснили, что убитый — Евгений Деданин. Полиция сразу же начала поиски предполагаемого преступника. Подозреваемого удалось оперативно задержать. Им оказался 54-летний иностранец, проживающий в Самаре. Сейчас он находится в следственном управлении СК РФ по Татарстану. Ему грозит срок до 15 лет лишения свободы. Пистолет, с помощью которого было совершено убийство, удалось обнаружить на месте происшествия. Об этом сообщают РИА-новости с ссылкой на МВД Татарстана.

Напомним, в сентября 2018 на Деданина было совершено разбойное нападение в его доме. Злоумышленники связали бизнесмена, его жену и знакомого и требовали денег. Деданин смог оказать сопротивление и схватился за нож, ударив им обидчиков. Оба нападавших скончались от ранений. Против бизнесмена возбуждали уголовное дело о превышении пределов самообороны, но позднее данное решение было отменено прокуратурой.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что петербуржец проведет за решеткой 12 лет за похищение и убийство человека в лесу.