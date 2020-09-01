Житель Перми наказан за фото Власова в «Бессмертном полку»

Житель Перми наказан за фото Власова в &#171;Бессмертном полку&#187;
Акция "Бессмертный полк" ежегодно проводится вот уже несколько лет. Фото: Мойка78/Николай Овсянников

Молодой человек приговорен к 200 часам обязательных работ.

Пермский краевой суд вынес приговор 19-летнему парню, который отправил фотографию генерала Андрей Власова на онлайн-акцию «Бессмертный полк». Ему предстоит обдумать свое поведение во время 200 часов обязательных работ. Об этом пишет РИА Новости.

Отмечается, что Власова в 1946 году признали изменником родины, о чем злоумышленник знал. Его «шутка» не показалась кому-либо смешной, также молодой человек распространял сведения о днях воинской славы, выражающие явное неуважение к обществу.

Известно, что парень признал вину.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Выборге появилась композиция в честь «Бессмертного полка». Первоначально 9 мая данную композицию разместили на проспекте Ленина. Теперь, после благоустройства сквера Победы, «Бессмертный полк» обрел свое постоянное место.

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