Американский пилот пожаловался на летавшего за бортом мужчину

В Соединенных Штатах мужчина с реактивным ранцем пролетел мимо самолета. Об этом рассказал пилот воздушного судна.

Пилот авиакомпании American Airlines сообщил диспетчеру, что заметил мужчину за бортом на высоте около 900 метров. По его словам, неизвестный на реактивно ранце пролетал мимо самолета во время захода на посадку в аэропорту Лос-Анджелеса .

Как сообщает Fox 11, мужчина был примерно в 274 метрах от самолета. Человека видел еще один пилот, предположительно, авиакомпании SkyWest.

По данным телеканала, о происходящем известно ФБР.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в центральной Африке произошло крушение грузового самолета, на борту которого было около 20 человек. Не менее 17 погибли, один точно выжил.