Спасатели почти три часа тушили двухэтажный дом на Ключевой улице

Спасатели боролись с огнем почти 3 часа. Фото: Baltphoto/ Елена Яковлева

Спасатели боролись с огнем почти 3 часа. Фото: Baltphoto/ Елена Яковлева

В Петродворцовом районе Северной столицы загорелся двухэтажный дом. Кирпичную постройку тушили 20 спасателей.

Об этом стало известно во вторник, 1 сентября. Возгорание случилось в доме №201 по улице Ключевая. Сигнал об этом поступил сотрудникам пожарно-спасательной части в 2:48.

Как сообщили в Главном управлении МЧС РФ по городу, в двухэтажном кирпичном доме размерами 8 на 10 метров горела кровля на всей площади. С огнем боролись 20 сотрудников.

Огнеборцы ликвидировали пламя к 5:30 утра. Обошлось без пострадавших.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на Стрельнинском шоссе тушили двухкомнатную квартиру. В результате инцидента никто не пострадал.