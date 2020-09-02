В Попрудке среди ночи вспыхнули частный дом и хозпостройка

В Попрудке среди ночи вспыхнули частный дом и хозпостройка
Спасателям потребовалось меньше часа на ликвидацию пожара. Фото: pixabay

В Тосненском районе Ленобласти спасатели тушили частный дом с хозпостройкой. Сигнал о ЧП поступил дежурному в 3:10.

Возгорание произошло в ночь на среду, 2 сентября, в деревне Попрудка. К месту происшествия были направлены восемь сотрудников пожарно-спасательной части на двух спецмашинах.

Как сообщили в Главном управлении МЧС РФ по области, дом с хозпостройкой полыхали на площади 42 «квадратов».

На ликвидацию пожара огнеборцам потребовалось чуть меньше часа. К 4:08 пламя ликвидировали.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что спасатели почти три часа тушили двухэтажный дом на Ключевой улице. Обошлось без пострадавших.

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ГУ МЧС России по Ленобласти пожар происшествия


 

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