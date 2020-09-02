В Ваганово восемь спасателей тушили дачу

В Ваганово восемь спасателей тушили дачу
Сведения о пострадавших не поступали. Фото: Baltphoto/ Ирина Мотина

Во Всеволожском районе Ленобласти загорелся дачный дом. Постройка полыхала на площади 36 квадратных метров.

Возгорание случилось в ночь на среду, 2 сентября, в деревне Ваганово. Сигнал о ЧП поступил спасателям в 3:10. К месту происшествия оперативно прибыли восемь сотрудников на двух спецмашинах.

Как сообщили в Главном управлении МЧС РФ по области, на ликвидацию пожара огнеборцам потребовалось чуть более получаса. Пламя потушили в 4:27.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Попрудке среди ночи вспыхнули частный дом и хозпостройка. К месту происшествия были направлены восемь сотрудников пожарно-спасательной части на двух спецмашинах.

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ГУ МЧС России по Ленобласти пожар происшествия


 

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