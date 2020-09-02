На Нарве водитель Skoda врезался в самосвал и погиб

В Волосовском районе Ленобласти произошло ДТП, в результате которого погиб один из водителей.

Авария случилась во вторник, 1 сентября, на 97 километре автотрассы А-118 «Нарва», у деревни Озертицы. Фотографии с места трагедии опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

Как стало известно gazeta.spb.ru, по предварительным данным, 36-летний водитель авто марки Skoda Octavia, двигаясь от Кингиссепа в сторону Петербурга, на левом закруглении дороги не справился с управлением и выехал на «встречку», где столкнулся с самосвалом Volvo.

Большегрузом управлял 45-летний мужчина. В результате ДТП водитель легковушки от полученных травм скончался на месте, до приезда «скорой».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на «Нарве» водитель Nexia заживо сгорел после лобового ДТП с грузовиком.