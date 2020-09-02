В Киришах 12 сотрудников МЧС тушили мазутохранилища

В Киришах 12 сотрудников МЧС тушили мазутохранилища
Спасатели боролись с огнем 40 мину, Фото: Baltphoto/ Ирина Мотина

В Киришском районе Ленобласти загорелись мазутохранилища. Спасатели боролись с огнем 40 минут.

Возгорание произошло сегодня, 2 сентября, в Киришах. Сигнал о ЧП поступил сотрудникам пожарно-спасательной части в 9:20. К месту происшествия были направлены 12 огнеборцев на трех спецмагинах.

Как сообщили в Главном управлении МЧС РФ по области, огонь охватил ангар на общей площади 900 квадратных метров. В 09:58 возгорание ликвидировали.

Информация о пострадавших не приводится.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Ваганово восемь спасателей тушили дачу. Постройка полыхала на площади 36 квадратных метров.

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ГУ МЧС России по Ленобласти пожар происшествия


 

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