Песков ответил на вопрос о расположении военных баз РФ в Белоруссии

Песков ответил на вопрос о расположении военных баз РФ в Белоруссии
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Фото: kremlin.ru

Вопрос о расположении в Белоруссии российской военной базы не обсуждается. Такое заявление сделал пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова.

По его словам, Москву и Минск связывают двусторонние отношения в разных областях.

Как сообщили РИА Новости, Песков объяснил, говоря о возможности сотрудничества военных ведомств, что страны вместе состоят в ОДКБ и имеют обширные двусторонние отношения в разных областях, в связи с чем ежедневные контакты осуществляются в разных сферах.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в США думают над вводом санкций против России из-за Белоруссии. Власти считают, что Москва несет ответственность за нарушения на выборах в соседней стране.

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