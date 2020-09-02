В Италии прошло открытие 77-го Венецианского кинофестиваля

В Италии прошло открытие 77-го Венецианского кинофестиваля
Тот факт, что фестиваль все же состоялся, - важное событие для киноиндустрии. Фото: Twitter // @la_Biennale

В среду, 2 сентября, на острове Лидо в Венеции стартовал 77-й Венецианский кинофестиваль. Старейшее мероприятие в сфере кино было решено все-таки провести оффлайн, но с минимальным количеством гостей.

Фестиваль продлится десять дней, до 12 сентября. При этом привычная венецианская программа будет сокращена — часть перенесут в онлайн или на другие площадки. Пандемия коронавирусной инфекции сделала легендарное мероприятие спокойным и тихим: папарацци не преследовали звезд, а снимали со строго отведенных точек, самих именитых гостей не так уж много, все в защитных масках, а охранники проверяют температуру и следят за тем, чтобы люди не толпились.

В этом году главой жюри назначена Кейт Бланшетт. Россию в основном конкурсе 77-го Венецианского кинофестиваля представит картина Андрея Кончаловского «Дорогие товарищи», повествующая о новочеркасском расстреле рабочих, объявивших забастовку.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Северной столице с 12 сентября заработают кинотеатры и театры.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
венецианский фестиваль венеция кино кинофестиваль


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
54-летняя Ирина Салтыкова ошеломила фанатов фотографией в полупрозрачном ...
В Чехии измерили самую глубокую пресноводную пещеру
В Италии прошло открытие 77-го Венецианского кинофестиваля
На выходных в Петербурге пройдет фестиваль, посвященный памяти Довлатова
Половина россиян считают датой начала Второй мировой войны 1941 год
В Москве за сутки от коронавируса скончались 13 пациентов
Поклонники Юлии Началовой восхищаются её дочерью, перешедшей в 8-й класс
Электромобиль, разработанный в Петербурге, запустят в массовое производство