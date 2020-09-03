54-летняя Ирина Салтыкова ошеломила фанатов фотографией в полупрозрачном купальнике

54-летняя Ирина Салтыкова ошеломила фанатов фотографией в полупрозрачном купальнике
Фото: Instagram @irinasaltykova_official

Певица Ирина Салтыкова в очередной раз поразила своих поклонников невероятной для её возраста фигурой, поделившись фотографией в купальнике.

В среду, 2 сентября, звезда опубликовала в своем Instagram снимок в прозрачном купальнике, сделанном по новой технологии: «умный» элемент одежды пропускает солнечные лучи, благодаря чему он одновременно защищает от солнца и позволяет загореть. «К бабьему лету надо подходить во всеоружии!», — подчеркнула Салтыкова.

Подписчики не могут поверить в потрясающую физическую форму певицы: «Какого года фотка?», — иронично спрашивают фолловеры. Некоторые даже предположили, что на фотографии дочь Ирины, 32-летняя Алиса. Тем не менее, для снимка в купальнике позировала именно Салтыкова.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что эпатажная балерина Анастасия Волочкова отметила появление именной купели в своем доме, сфотографировавшись в ней обнаженной.

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