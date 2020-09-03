Песков не считает, что отравление Навального могло быть кому-то выгодно

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что не знает, кто в стране мог быть заинтересован в отравлении оппозиционера Алексея Навального.

Песков в очередной раз прокомментировал ситуацию с отравлением Навального. Отметим, что в самом факте отравления в стране пока сомневаются, не понимая, откуда подобные сведения могут быть у Берлина, если исследования омских врачей факта отравления не выявили.

В четверг, 3 сентября, Песков заявил, что, если взглянуть на происходящее трезво, выгоды от отравления оппозиционера не может быть ни у кого.

Что касается уголовного дела, то для его возбуждения в России пока нет никаких оснований. Берлинские коллеги пока не передали никаких результатов исследовании и другой информации, действительно подтверждающий отравление. Однако Песков отметил, что данные от ФРГ в стране ждут в самое ближайшее время. Об этом сообщает ТАСС.

Напомним, в среду, 2 сентября, представитель немецкого кабинета министров Штеффен Зайберт выступил с заявлением. Он сообщил, что Навальный был отравлен отравляющим веществом «новичок» нервно-паралитического действия.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Песков заявил, что Москва не получала новостей из Берлина об отравлении Навального «новичком».